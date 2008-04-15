Партія регіонів заблокувала трибуну ВР

У роботі Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин, а представники фракції Партії регіонів заблокувала трибуну парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, у ВР ставилося питання про голосування за включення до порядку денного, зокрема, проекту постанови про призначення позачергових виборів депутатів Харківської міської ради та мера Харкова.

Також мало бути голосування за включення до порядку денного проекту закону про внесення змін до закону України «Про Державну програму приватизації» (щодо зупинення приватизації ряду об’єктів державної власності).

А також мав включатися до порядку денного законопроект про внесення змін до ряду законів щодо статусу народних депутатів в частині обмеження пільг та дострокового припинення повноважень.

Фракція Партії регіонів разом із фракцією КПУ вимагала оголошення перерви на 30 хвилин. Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відмовлявся це зробити, мотивуючи це тим, що розгляд питання розпочався і перерва може бути оголошена після завершення розгляду даного питання. Тоді народні депутати із фракції Партії регіонів заблокувати трибуну парламенту.

Після цього було оголошено перерву на 30 хвилин.