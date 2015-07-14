Інформація про самовільний відхід "Правого сектора" із зони АТО виявилася фейком

Інформація про те, що президент України Петро Порошенко доручив дати правову оцінку самовільному відходу підрозділів українського Добровольчого корпусу "Правий сектор" із зони проведення Антитерористичної операції, виявилася фейком.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерело в Адміністрації президента.

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Так, сьогодні близько 12:00 в Twitter-акаунті АПУ з'явилося повідомлення наступного змісту: "Президент доручив дати правову оцінку самовільному відходу підрозділів "Правого сектора" з зони АТО".

Крім того, сьогодні також був зламаний Twitter-аккаунт міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Цю інформацію вже підтвердили в МВС.