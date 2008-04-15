Яценюк просить не стояти над душею і не кричати на вухо

Фракція Партії регіонів знову заблокувала трибуну та президію Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, “регіони” намагаються не допустити внесення до порядку денного ВР низки питань.

Йдеться, зокрема, про внесення до порядку денного проекту постанови про призначення позачергових виборів депутатів Харківської міськради та мера Харкова.

У президії, біля голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА, перебувають народні депутати України Андрій КЛЮЄВ і Владислав ЛУК`ЯНОВ. А.ЯЦЕНЮК весь час звертається до них із словами: «Не стійте над душею, не кричіть на вухо».