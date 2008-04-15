Блок Литвина презентує свою команду на позачергові вибори в Києві

Сьогодні голова однойменного блоку Володимир ЛИТВИН та кандидат на посаду столичного міського голови Віктор ПИЛИПИШИН планують презентувати свою команду на позачергові вибори в Києві.

Як повідомили УНІАН в прес-службі В.ПИЛИПИШИНА, представники засобів масової інформації зможуть отримати інформацію про першу п’ятірку Блоку Литвина на виборах до Київради о 16.00 під стінами міськдержадміністрації. Передбачається, що В.ЛИТВИН розповість про своє бачення виборів у Києві та перспективи Блоку Литвина на цих перегонах.

Як повідомляв УНІАН, Блок Литвина на міжпартійній конференції, 11 квітня, висунув кандидатом на посаду Київського міського голови В.ПИЛИПИШИНА, який очолює міську організацію Народної партії та є головою Шевченківського району. До першої п`ятірки кандидатів у депутати на вибори Київської міської ради увійшли: В.ПИЛИПИШИН, Михайло ГОЛИЦЯ, Ігор ШОВКУН, Валерій ПОНОМАРЕНКО й Андрій СІДОРОВ.