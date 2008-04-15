Балога пропонує Тимошенко звільнити кількох міністрів

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що серйозні проблеми в економіці, з якими країна зіткнулася в першому кварталі цього року, гостро ставлять питання про політичну відповідальність Кабінету Міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО за невміння адекватно реагувати на економічні виклики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

За оцінкою В.БАЛОГИ, кожен місяць роботи нинішнього уряду позначений очевидними економічними прорахунками. Зокрема, зазначив він, у січні накопичувалася заборгованість за спожитий газ; у лютому лише після особистого втручання Президента Віктора ЮЩЕНКА вдалося врегулювати кризу у взаєминах із Росією в галузі газопостачання; у березні стало очевидним незворотне зростання інфляції, що обернулося різким стрибком цін на основні групи товарів.

«Реакція Кабміну на негативні економічні тенденції була сповільнена, ймовірно, під впливом заспокійливих реляцій прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО. Урядовці почали визнавати існування економічних труднощів, та й то вельми неохоче, лише після того, як цифри на цінниках стали збільшуватися ледь не щодня. У автосправі це називають пізнім запаленням: уряд вчасно не побачив ознак близьких проблем в економіці та не вжив запобіжних заходів», - сказав В.БАЛОГА.

Він нагадав, що Президент неодноразово вказував Кабінету Міністрів на несприятливі фактори, вплив ситуації на світових енергетичних і фінансових ринках на вітчизняну економіку. Однак, за словами В.БАЛОГИ, уряд самовпевнено не зважав на попередження, а деякими своїми рішеннями лише посилив дію негативних процесів. Внаслідок цього, зокрема, досить відчутна інфляційна інерція, тоді як ефективних контрзаходів не видно, підкреслив керівник президентського Секретаріату.

За його словами, «заяви прем`єр-міністра про повне подолання інфляції за 5-6 місяців виглядають надто оптимістично, хоча чесніше їх треба назвати популістськими. Більше того, уряд вдався до адміністративного втручання, ручного регулювання ринкових процесів, що лише живить погані інфляційні прогнози».

У цьому зв`язку глава Секретаріату Президента висловився за те, щоб Кабінет Міністрів взяв на себе політичну відповідальність за розвиток проблемних явищ у вітчизняній економіці. Одним із кроків у цьому напрямку мала б стати відставка урядовців, які опікуються економічним блоком питань, наголосив В.БАЛОГА.

«Ще під час останньої виборчої кампанії Блок Ю.Тимошенко наполягав, що в уряді відповідатиме саме за економіку. Що ж, ласкаво просимо показати суспільству таку відповідальність. Міністри, які не впоралися з негативними тенденціями, не запропонували швидких, ринкових інструментів реагування, мають залишити займані посади. Кабміну варто відчинити двері для тих, хто діятиме в професійних категоріях, а не думатиме, наприклад, про нарощування особистого рейтингу чи мерське крісло», - заявив В.БАЛОГА.