У Євгена Червоненка народився син

Сьогодні у одному з київських пологових будинків у голови Нацагентства з підготовки до Євро-2012 Євгена Альфредовича Червоненка народився син. Немовля важить два з половиною кілограми і має сорок вісім сантиметрів зросту. Мама і немовля почуваються добре. Щасливий батько повідомив УНІАН, що хлопчика він назве Альфредом і подарує йому футбольний м’яч.

Як відомо, у Євгена Червоненка уже є двоє дітей: у першому шлюбі народилася донька Олександра, від другого шлюбу у нього прийомна дочка Вікторія. Сина йому народила жінка, про яку лише відомо, що її звати Ніна.