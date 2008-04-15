Довгий: конкуренти можуть спробувати зняти Черновецького з виборів

Заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ стверджує, що опоненти мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО готують зрив виборів у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в мерії.

О.ДОВГИЙ зазначив, що не хоче зараз афішувати цю інформацію «більш розширено», але вважає за необхідне попередити про намір «конкурентів».

«Нам абсолютно достовірно відомо, що, виходячи з тої соціології, яку отримують штаби наших конкурентів, вони бачать, що перемога нині діючого міського голови ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є для них неминучою. І, таким чином, їхні технології повертаються в бік можливого зриву виборів», - наголосив О.ДОВГИЙ.

Також О.ДОВГИЙ поінформував, що в планах опонентів - «зняття нашого кандидата і відтак, зняття нашого блоку з реєстрації під кінець виборчих перегонів”.

“Дата, яка на сьогоднішній день, за моєю інформацією, запланована під так званий зрив виборів і зняття кандидата Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, буде з 15 по 20 травня», - сказав секретар Київради.