Уряд вважає “нижчим своєї гідності” реагувати на заяви Балоги

Уряд не сприймає критики керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ на свою адресу та вважає недоцільним реагувати на його заяви про необхідність відставки міністрів економічного блоку Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єр-міністра України, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, коментуючи заяву В.БАЛОГИ.

“Чергова порція бруду, що ллється зі стін Секретаріату Президента України на цьому тижні, нами в чергове не сприймається. Ми вважаємо нижчим своєї гідності давати оцінку цьому “банківському” інтелекту”, - О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 квітня, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявив, що серйозні проблеми в економіці, з якими країна зіткнулася в першому кварталі цього року, гостро ставлять питання про політичну відповідальність Кабінету міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО за невміння адекватно реагувати на економічні виклики.

За оцінкою В.БАЛОГИ, кожен місяць роботи нинішнього уряду позначений очевидними економічними прорахунками. Він нагадав, що Президент неодноразово вказував Кабінету Міністрів на несприятливі фактори, вплив ситуації на світових енергетичних і фінансових ринках на вітчизняну економіку. Однак, за словами В.БАЛОГИ, уряд самовпевнено не зважав на попередження, а деякими своїми рішеннями лише посилив дію негативних процесів. Внаслідок цього, зокрема, досить відчутна інфляційна інерція, тоді як ефективних контрзаходів не видно, підкреслив керівник президентського Секретаріату.

У цьому зв`язку глава Секретаріату Президента висловився за те, щоб Кабінет Міністрів взяв на себе політичну відповідальність за розвиток проблемних явищ у вітчизняній економіці. Одним із кроків у цьому напрямку мала б стати відставка урядовців, які опікуються економічним блоком питань, наголосив В.БАЛОГА.