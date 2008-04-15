Семенюк підтримує рішення Ющенка щодо ОПЗ

Зупинення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ приватизації ОАО «Одеський припортовий завод» є черговим кроком із захисту національних інтересів.

Про це йдеться в заяві голови Фонду державного майна Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, розповсюдженій сьогодні прес-службою Фонду.

"Було б дивно, виходячи з моїх поглядів щодо збереження у державній власності ефективно працюючих об`єктів, не підтримати цей указ", - підкреслила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

«Це логічний крок, бо Президент, точно так, як і прем`єр-міністр України, як і голова ФДМУ, не може не виконувати рішення РНБО. Я маю на увазі саме те лютневе рішення РНБО, яке стосувалося збереження національної безпеки при приватизації об`єктів», - заявила голова Фонду.

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, Фонд наполягав і наполягає на приватизації об`єктів, які терміново потребують інвестицій. "Звичайно, продаж великих об`єктів без нової державної програми приватизації, та ще тоді, коли маємо катастрофічний вплив на ці процеси судових рішень, нічого іншого, крім приватизаційних скандалів, не принесе", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 15 квітня зупинив розпорядження Кабінету Міністрів від 11 лютого 2008 року №261-Р про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ОАО «Одеський припортовий завод».

"За відсутності державної програми приватизації, адекватної сучасному рівню розвитку суспільних відносин, приватизація відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" - підприємства, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, не відповідає інтересам національної безпеки у сфері приватизації", - йдеться в указі.

1 лютого Кабмін розпорядженням № 261-р затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакета, що виставляється на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після публікації оголошення. Документи, потрібні для участі в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод», у Фонду державного майна України на сьогодні запитали вже 16 компаній.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Південне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.