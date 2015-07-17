Російське генконсульство в Одесі назвало ім'я висланого дипломата

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на генеральне консульство Російської Федерації в Одесі.

"Так, він поїхав, його зараз немає", - зазначив представник генконсульства.

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При цьому він відмовився коментувати причини інциденту.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України за матеріалами Служби безпеки оголосило персоною нон грата виконуючого обов'язки Генерального консула Російської Федерації в Одесі.

Рішення прийнято через несумісність його діяльності з дипломатичною, а також за порушення положень Віденської конвенції.