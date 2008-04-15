Третьяков вважає, що власники ЗМІ не повинні ховатися за офшорами

Народний депутат від НУ-НС, співвласник холдингу «Главред-УНІАН» Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає, що акціонери ЗМІ мають стати публічними.

Про це О.ТРЕТЬЯКОВ сказав в інтерв`ю «Телекритиці».

Він повідомив, що ініціюватиме ухвалення закону, який зобов`яже ЗМІ називати своїх акціонерів.

«Як народний депутат вважаю, що слід ухвалити закон, який зобов`яже ЗМІ «засвітити» імена своїх акціонерів – і не у вигляді офшорних компаній, а реальних людей», - сказав він.

О.ТРЕТЬЯКОВ зазначив, що, наприклад, дотепер ніхто не знає, хто ж є безпосереднім власником каналу «Інтер».

Він нагадав, що на початку серпня 2007 року керівники холдингу «Главред-УНІАН» вийшли на прес-конференцію, відкрито заявивши про те, хто є засновником.

«Вважаю, що приклад «Главреда» - з одного боку це прецедент, коли були названі імена власників, з іншого боку – це позитивний крок до цивілізованого суспільства», - сказав він.

На думку О.ТРЕТЬЯКОВА, вирішуючи питання про публічність акціонерів ЗМІ, потрібно починати з себе. «Я почав з себе, і тепер логічно, що публічно закликатиму всіх власників «розкрити карти», - сказав він.

Депутат вважає, що країна повинна жити за публічними правилами – тоді все стане набагато простішим. «На місці Нацради я б не допускав до конкурсу компанії, про які нічого невідомо, хоча законодавчо це і не відрегульовано. Я розумію, що це питання, в першу чергу, не до Нацради, а до законодавців. Намагатимуся якнайшвидше ініціювати такі законодавчі зміни у Верховній Раді», - сказав він.