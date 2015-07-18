ЗМІ повідомили про оточення військовими гори Явірник на Закарпатті

Про це повідомляє місцеве видання Закарпаття Онлайн з посиланням на очевидців.

"Під греко-католицьким монастирем Святого Миколая розташувалися 3 броньовані вантажівки "Кугуар". Загалом мешканці Заброді станом на 14.20 говорять вже про 11 броньовиків КрАЗ "Кугуар" в селі і ще 3 тентовані вантажівки", - повідомляє видання.

"Крім того, 2 аналогічні броньовики стоять у с. Мирча. Щойно 2 вертольоти висадили велику групу в районі біля Чорноголової. Судячи з цих маневрів, військові беруть у кільце гору Явірник", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. У Мукачевому вдень 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

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За останніми даними, в результаті інциденту в Мукачевому постраждали 14 осіб,загинули щонайменше двоє. Кілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховаються в лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

Президент України Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди. За попередніми даними правоохоронців, в конфлікті 11 липня взяли участь ряд членів руху «Правий сектор», 12 з яких в даний час встановлено, затримано 4.