У Росії нового заступника Саакашвілі запідозрили у державній зраді

Заява в СКР і генпрокуратуру про проведення перевірки стосовно Марії Гайдар Мілонов подав ввечері в п'ятницю, відразу після того, як стало відомо про її призначення на посаду заступника губернатора області Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Це російська громадянка, яка свідомо пішла допомагати людині, який здійснив агресію проти Росії, її громадян. Мало того, на сьогоднішній день він активно закликає до збройного нападу на РФ. Тому, безумовно, робота на відвертого ворога Російської Федерації є державною зрадою", - сказав Мілонов.

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На думку Мілонова, дії Гайдар несумісні зі статусом російського громадянина. Він також вважає, що Гайдар могла мати доступ до інформації, що становила державну таємницю, коли працювала на посаді віце-губернатора в адміністрації Кіровської області.

У п'ятницю губернатор Одеси Михайло Саакашвілі повідомив, що його новим помічником стане російський опозиційний політик Марія Гайдар. Колишній президент Грузії також пообіцяв надати росіянці Гайдар українське громадянство.