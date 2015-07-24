Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко і Байден обмінялися думками щодо ситуації на Донбасі.

Глава Української держави поінформував американську сторону про результати вчорашньої розмови у «Нормандському форматі», а також про підсумки переговорів Тристоронньої контактної групи 21 липня у Мінську, зокрема про досягнення домовленості щодо відведення важкого озброєння калібром менше 100 мм та створення 30-ти кілометрової демілітаризованої зони на лінії зіткнення під контролем ОБСЄ, що має забезпечити реальне припинення вогню.

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Порошенко висловив сподівання, що Сполучені Штати сприятимуть виконанню цих важливих домовленостей, що є необхідною передумовою для подальшого просування у напрямку політичного врегулювання та вирішення нагальних гуманітарних та економічних проблем на Донбасі.

Байден підтримав зусилля президента України щодо виконання Мінських домовленостей, відзначивши, що Сполучені Штати позитивно оцінюють зусилля України з встановлення миру, досягнення політичного врегулювання та відновлення нормального життя на Донбасі.

Співрозмовники обговорили питання військово-технічного співробітництва між Україною і США, а також перспективи створення міжнародного трибуналу у справі збитого літака «Малайзійських авіаліній» MH17.

Порошенко висловив сподівання на отримання чергового траншу МВФ, проінформувавши про підписання останнього закону, який відкриває можливість для продовження фінансування, підкреслюється в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Петро Порошенко в ході телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа Олландом та Президентом Росії Володимиром Путіним констатував погіршення ситуації на Донбасі, зокрема збільшення кількості обстрілу з боку бойовиків.