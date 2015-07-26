За відсутності порушень процедур після голосування результати виборів оскаржуватися не будуть - кандидат в депутати

Як передає кореспондент УНІАН, про це Корбан сьогодні сказав на брифінгу.

"Все залежатиме від того, як буде йти підрахунок голосів і які будуть виявлені порушення в ході доставки бюлетенів, у ході їх опечатування і в ході підбиття підсумків у вигляді протоколів дільничних та окружної комісії", - сказав Корбан.

За його словами, вчора у Чернігові було затримано активістів штабу провладного кандидата Сергія Березенка з печатками, які дублювали печатки дільничних та окружної комісій.

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Корбан не виключив, що в його опонентів є ще один такий комплект.

"Тому будемо дивитися, як це проходить, звіряти, і якщо результат буде чесний, то я думаю, що хоч би хто переміг - спорів не повинно бути", - пояснив Корбан.

Разом з тим він наголосив, що "якщо будуть порушення і будуть фальсифікації, то, природно, результати оскаржуватимуться в суді згідно з чинним законодавством".

Як повідомляв УНІАН, за результатами трьох з чотирьох екзит-полів, на проміжних виборах у 205-му окрузі в Чернігові перемагає Геннадій Корбан.

За даними екзит-полу громадської організації "Доброчин", на минулих в неділю довиборах у парламент по 205 округу 22,8% голосів набрав кандидат від партії "Українське об'єднання патріотів – "УКРОП" Геннадій Корбан.

На другому місці – з 14,6% голосів – перебуває кандидат у народні депутати України від партії "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко.

Згідно з даними екзит-полу, результати якого опублікувало ГО “Всеукраїнська Люстрація”, Генадій Корбан («Українське об’єднання патріотів - Укроп») набрав 18%, Андрій Міщенко (ВО «Свобода») – 18%, Сергій Березенко («Блок Петра Порошенко «Солідарність») – 16%.

Відповідно до екзит-полу New Image Marketing Group за Корбана проголосувало 33% виборців, Сергій Березенко набрав 23%, Ігор Андрійченко - 8%, Микола Звєрєв - 7%, Володимир Зуб - 7%, Андрій Міщенко - 6%.

У свою чергу, Комітет виборців України замовив дослідження київській соціологічній групі «Соціс».

Результати екзит-полу від компанії "Соціс" станом на 20:00 - Березенко набирає 31,4%, а Корбан - 17,1%.