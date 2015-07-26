За відсутності порушень процедур після голосування результати виборів оскаржуватися не будуть - кандидат в депутати

22:52, 26 липня 2015
Політика
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Кандидат у народні депутати в окрузі №205 Геннадій Корбан заявляє, що в разі відсутності порушень процедур після голосування не оскаржуватиме результати виборів.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Корбан сьогодні сказав на брифінгу.

"Все залежатиме від того, як буде йти підрахунок голосів і які будуть виявлені порушення в ході доставки бюлетенів, у ході їх опечатування і в ході підбиття підсумків у вигляді протоколів дільничних та окружної комісії", - сказав Корбан.

За його словами, вчора у Чернігові було затримано активістів штабу провладного кандидата Сергія Березенка з печатками, які дублювали печатки дільничних та окружної комісій.

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Корбан не виключив, що в його опонентів є ще один такий комплект.

"Тому будемо дивитися, як це проходить, звіряти, і якщо результат буде чесний, то я думаю, що хоч би хто переміг - спорів не повинно бути", - пояснив Корбан.

Разом з тим він наголосив, що "якщо будуть порушення і будуть фальсифікації, то, природно, результати оскаржуватимуться в суді згідно з чинним законодавством".

Як повідомляв УНІАН, за результатами трьох з чотирьох екзит-полів, на проміжних виборах у 205-му окрузі в Чернігові перемагає Геннадій Корбан.

За даними екзит-полу громадської організації "Доброчин", на минулих в неділю довиборах у парламент по 205 округу 22,8% голосів набрав кандидат від партії "Українське об'єднання патріотів – "УКРОП" Геннадій Корбан.

На другому місці – з 14,6% голосів – перебуває кандидат у народні депутати України від партії "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко.

Згідно з даними екзит-полу, результати якого опублікувало ГО “Всеукраїнська Люстрація”, Генадій Корбан («Українське об’єднання патріотів - Укроп») набрав 18%, Андрій Міщенко (ВО «Свобода») – 18%, Сергій Березенко («Блок Петра Порошенко «Солідарність») – 16%.

Відповідно до екзит-полу New Image Marketing Group за Корбана проголосувало 33% виборців, Сергій Березенко набрав 23%, Ігор Андрійченко - 8%, Микола Звєрєв - 7%, Володимир Зуб - 7%, Андрій Міщенко - 6%.

У свою чергу, Комітет виборців України замовив дослідження київській соціологічній групі «Соціс».

Результати екзит-полу від компанії "Соціс" станом на 20:00 - Березенко набирає 31,4%, а Корбан - 17,1%.

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