Протистояння Ющенка і Тимошенко послаблює позиції України

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що протистояння між Президентом і урядом послаблює позиції країни на міжнародному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Києві.

«Протистояння між Президентом і урядом перейшло у відкрито ворожу фазу. Іде інформаційна війна на знищення, юридична та законодавча війна на знищення», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, така ситуація не відповідає інтересам народу України і послаблює позиції країни у низці переговорів.

«Це послаблює нас на переговорах з Росією по газу, це послаблює нас на переговорах з ЄС щодо посиленої угоди про співпрацю, це послаблює нас на переговорах з НАТО по ПДЧ та інших питаннях», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Депутат уважає такий розвиток ситуації неприпустимим, але констатує, що конфлікт з кожним днем стає все гострішим.

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що ця ситуація розвивається на фоні того, що час від часу люди з президентського оточення озвучують ініціативу про ухвалення нової редакції Конституції на загальнонаціональному референдумі. Депутат переконаний, що така ініціатива дуже небезпечна, і якщо Президент наважиться на такий крок, це стане кінцем його політичної кар’єри.

А.ГРИЦЕНКО зазначає, що усі політичні сили країни – як парламентські, так і позапарламентські – за винятком блоку “Наша Україна – Народна самооборона” виступають категорично проти цієї ініціативи.

На думку А.ГРИЦЕНКА, слід піти демократичним шляхом і ухвалити зміни до Конституції через парламент.

«Не треба боятися створення Тимчасової спеціальної комісії по підготовці змін до Конституції. Якщо цей проект буде внесений, я особисто голосуватиму «за», хоча більшість фракції НУ-НС займає іншу позицію. Це буде хоч маленьким запобіжником для тих гарячих голів, які можуть порадити Президенту провести референдум за народною ініціативою», - сказав А:ГРИЦЕНКО.