БЮТ оголосив чергову умову

Фракція БЮТ голосуватиме за закон Про кабінет міністрів України лише після скасування депутатських пільг, - повідомив голова фракції Іван Кириленко.

«Зняти ці пільги і віддати незахищеним категоріям населення! Ми будемо наполягати сьогодні вранці поставити на голосування цей закон. Голосуємо в першому читанні, а тоді спокійно голосуємо за закон Про кабінет міністрів. Він зараз допрацьований до другого читання. Він сьогодні в нормальному вигляді, його можна голосувати. Але питання принципове. Ми знаємо, якщо цей закон буде проголосований, цікавості в залі може в декого не буде взагалі голосувати. Тому ми будемо знову наполягати за голосування закону про депутатські пільги» – сказав сьогодні в ефірі Радіо Свободаголова фракції Іван Кириленко.

Ухвалення закону про Кабінет міністрів є одним з пунктів коаліційної угоди. Він суттєво обмежує повноваження прем’єр-міністра і посилює президента України. Раніше Верховна рада України ухвалила цей законопроект у першому читанні.

Фракція БЮТ вчора залишала залу пленарних засідань Верховної Ради після того, як парламент приступив до розгляду нової редакції закону про Кабінет Міністрів. БЮТ закликав розглянути спочатку законопроект про позбавлення депутатів пільг.