Президентському закону про Кабмін пророкують поразку

09:44, 17 квітня 2008
Політика
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БЮТ і НУ-НС грають в різні ігри?

Вадим Карасьов
Перенесене на вівторок завершення розгляду президентського законопроекту про Кабінет Міністрів навряд чи завершиться результативним голосуванням правлячої коаліції. Так оцінили перспективи ухвалення закону в інтерв’ю «Німецькій хвилі» незалежні експерти.

Незацікавленість в єдності правлячої коаліції – такий мотив провалу голосування за президентський законопроект назвав директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов: «Тому що Блок Юлії Тимошенко та політичні сили, які входять у фракцію НУНС, грають сьогодні в різні ігри. В тому числі, з Партією регіонів, в тому числі з конституційною комісією, в тому числі з Медведчуком». Водночас, керівник Інституту демократії Сергій Таран вважає, що якби закон про Кабмін не скорочував, а посилював повноваження уряду, це могло б стати гарантією підтримки Блоком Тимошенко Віктора Ющенка на другий президентський термін. Натомість, президентський законопроект робить уряд залежним від президента. Як вважає експерт, ціною підтримки президентського законопроекту є ухвалення коаліцією вигідних БЮТ законів про імперативний мандат та ухвалення урядової програми дій, яка гарантує чинному уряду імунітет до відставки на рік.

 

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