Сепаратизм на Закарпатті існує лише в російській пропаганді - Пайєтт

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час телефонної конференції.

За словами американського посла, нещодавно він відвідав Закарпаття та мав можливість бути у багатьох місцях, у тому числі в Мукачеві.

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"Я не знайшов будь-яких доказів сепаратизму. Я побачив регіон, який шукає єдності з Україною та хоче брати участь у процесі перетворень, який розпочато урядом в Києві. Закарпаття завдяки його географічному розташуванню має кордон з чотирма державами ЄС та має значний потенціал бути мотором економічних відносин України з Європою. Феномен сепаратизму на Закарпатті - це продукт російської пропаганди та уяви продюсерів Russia Today", - підкреслив Пайєтт.

Він також заявив, що США підтримують позицію українського керівництва стосовно того, що застосування сили має бути виключно в компетенції держави. "США повністю підтримують точку зору Москаля (керівник Закарпатської обласної держадміністрації), міністра (внутрішніх справ) Авакова та президента Порошенка щодо того, що право на використання сили має належати виключно українському керівництву", - наголосив посол.

Пайєтт також вважає, що "весь феномен "Правого сектору" був перебільшений російською пропагандою", а події, що сталися в Мукачеве, "краще розуміти як кримінальну діяльність груп та банд, які використали політичний символ ПС".