У Порошенка заявили, що керівником ГУР Міноборони став Валерій Кондратюк
14:21, 28 липня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко представив колективу нового голову Головного управління розвідки Міністерства оборони Валерія Кондратюка.
Раніше Валерій Кондратюк був начальником контррозвідки СБУ / twitter.com/stsegolko
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.
За його словами, президент в ГУР зазначив, що "всі дії військової розвідки треба спрямувати проти російської агресії".
Як повідомлялося, раніше Валерій Кондратюк був начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
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Як повідомляв УНІАН, 17 липня Президент Петро Порошенко заявив, що згідно з інформацією військової розвідки, на територію України можливе вторгнення сил агресора.
Президент представив колективу нового голову Головного управління розвідки Валерія Кондратюка pic.twitter.com/6iUnIoHdWt
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 28 июля 2015
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