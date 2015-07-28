У Порошенка заявили, що керівником ГУР Міноборони став Валерій Кондратюк

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

За його словами, президент в ГУР зазначив, що "всі дії військової розвідки треба спрямувати проти російської агресії".

Як повідомлялося, раніше Валерій Кондратюк був начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня Президент Петро Порошенко заявив, що згідно з інформацією військової розвідки, на територію України можливе вторгнення сил агресора.