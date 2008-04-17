Яценюк оголосив перерву на вимогу БЮТ і НУ-НС

У Верховній Раді України після відкриття пленарного засідання на вимогу фракцій БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона” було оголошено перерву до 10.30.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні «надзвичайно складний порядок денний».

За його словами, передбачається розгляд низки соціальних законопроектів, зокрема, про мінімальний прожитковий рівень, а також має бути завершено розгляд законопроекту «Про Кабінет Міністрів України».

«Прошу всіх налаштуватися на роботу», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він хотів надати слово народному депутату України Юрію КЛЮЧКОВСЬКОМУ, який доповідає щодо законопроекту про Кабмін, але того не виявилося в сесійній залі. Тоді А.ЯЦЕНЮК зазначив, що дві фракції звернулися з проханням оголосити перерву, і після цього була оголошена перерва на 30 хвилин.