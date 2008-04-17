Яценюк: ви так хочете працювать, як я другий раз женитися

У Верховній Раді України оголошено ще одну перерву для проведення консультацій між лідерами фракцій щодо ситуації, яка склалася на сьогодні в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, після закінчення попередньої перерви депутати від фракції Партії регіонів продовжували блокувати роботу ВР.

Як заявив член фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ, фракція ПР не дасть порушувати Регламент Верховної Ради і вимагає продовження розгляду законопроекту про Кабінет Міністрів. Він наголосив, що переривання розгляду законопроекту неможливе згідно з Регламентом. Що стосується відсутності у ВР доповідача цього законопроекту, члена фракції НУ-НС Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО, то Н.ШУФРИЧ сказав, що фракція ПР готова запропонувати свого доповідача з цього питання.

«Але ви не хочете розглядати законопроект про Кабінет Міністрів», - сказав він.

Н.ШУФРИЧ також зазначив, що фракція Партії регіонів не допустить незаконного оголошення дострокових виборів міської влади в Харкові. За його словами, це можливо зробити тільки за умови, якщо будуть відповідні рішення суду.

«Харків не здамо і не думайте», - заявив він.

Після цього голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК звернувся до депутатів Партії регіонів з питанням щодо можливості розгляду постанови про дострокові вибори в Харкові, однак, почувши негативну відповідь, запросив всіх лідерів фракцій до себе у кабінет для проведення консультацій. Наразі невідомо, скільки за часом триватимуть консультації. При цьому Арсеній ЯЦЕНЮК з іронією прокоментував ситуацію, що склалася: "Я бачу, що ви так хочете працювать, як я другий раз женитися".