Ющенко поїхав у Донецьк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденною робочою поїздкою до Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, головна мета поїздки – ознайомлення з ходом будівництва стадіону «Шахтар», який буде однією з арен проведення Євро-2012.

Президент не тільки ознайомиться зі станом підготовки стадіону до проведення Євро-2012, відповідно до вимог УЄФА, а й предметно обговорить з відповідними посадовими особами план дій щодо розвитку згідно з вимогами УЄФА всієї інфраструктури (аеропорту, готелів, авто- і електротранспорту, автостоянок тощо).

Перебуваючи в регіоні, В.ЮЩЕНКО також візьме участь у Всеукраїнській нараді «З любов`ю та турботою до дітей».