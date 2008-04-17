Яценюк підозрює, що депутати заморилися працювати

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заперечує наявність у парламенті політичної кризи і говорить про політичну аферу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, політична криза була, коли розглядалося питання про НАТО. А зараз «політична афера». За його словами, «авторів багато» у ситуації, що склалася.

Він зазначив, що все це, мабуть, виходить з того, що «парламент змучився працювати». А.ЯЦЕНЮК вважає, що на сьогодні мінімальні завдання парламенту виконані, оскільки прийнято пакет важливих «сотівських» законів, а також ратифікований протокол по СОТу, прийнятий пакет соціальних законопроектів і цілий ряд рішень щодо призначення суддів”.

Щодо максимальних завдань Верховної Ради, то А.ЯЦЕНЮК вважає – політична стабільність в країні і прийняття пакета реформістських законів. Він наголосив, що для нього не є максимальним завданням форматування Конституції під політичні сили.

У той же час, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що на сьогодні немає реформістських законів, а нерідко закони є «соціально-популістськими», які «грають в плюс на електорат, але які грають в мінус на економічну стабільність і єдність держави в цілому».

Говорячи про вплив Секретаріату Президента та самого Президента України на ситуацію в парламенті, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «щодо впливу будь-яких вулиць, то я не буду на підтанцьовках ні одній, ні іншій вулиці, і хвости також нікому заносити не збираюся».

Говорячи про політичні сили, він вважає нормальним явищем, коли вони порушують питання, які цікавлять їхніх виборців.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що не буде неконституційного процесу щодо формування змін і доповнень до Конституції України. За його словами, Конституція – це «документ нації, а не тієї чи іншої політичної сили». За його словами, можна говорити «про певну хунту, яка форматувалася в стінах парламенту». У той же час, А.ЯЦЕНЮК відмовився називати політичні сили чи окремих народних депутатів, кого він називає гекачепістами, лише зазначив, щоб журналісти подивилися, які проекти постанов внесені на розгляд Верховної Ради і хто є їхніми авторами.