Кабмін прийняв нову постанову про проведення земельних аукціонів

Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення в 2008 році земельних аукціонів з продажу і надання в оренду землі несільськогосподарського призначення, а також проект закону “Про внесення змін до ст. 137 Земельного кодексу України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ.

Він зазначив, що за ухвалення постанови і схвалення законопроекту проголосувала необхідна для прийняття рішення кількість міністрів.

*** Зміна ст. 137 Земельного кодексу України припускає надання права визначення порядку проведення аукціонів не законом, а за постановою Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію положення постанови Кабінету міністрів України від 22 лютого 2008 року №90 «Деякі питання проведення земельних аукціонів».

Причиною для припинення акту КМУ послужило перевищення останнім своїх повноважень. Так, відповідно до ч. 5 ст. 137 Земельного кодексу України, земельні торги, одним із видів яких є аукціон, проводяться в порядку, передбаченому законом, який ухвалює Верховна Рада.

Крім того, глава держави звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність цієї постанови Кабміну.

10 квітня Кабінет міністрів рейтинговим голосуванням затвердив порядок проведення в 2008 році земельних аукціонів з урахуванням рекомендацій Президента України.