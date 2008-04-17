Пилипишин пропонує продавати не землю, а проекти новобудов

Кандидат у мери Києва, голова Шевченківського району столиці Віктор ПИЛИПИШИН переконаний, що київська земля “повинна максимально залишатися” у власності міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Земля повинна максимально залишатися у міста, тому що ми не знаємо з таким планом забудови, який сьогодні є, і так як він порушується, де в нас через 10 років будуть проходити комунікації, де в нас будуть дороги, де будемо будувати соціальне житло тощо. Ви уявляєте собі, якщо ми зараз продамо цю землю, скільки вона буде коштувати громаді Києва пізніше, якщо треба буде десь щось побудувати для міста”, - наголосив В.ПИЛИПИШИН.

За його словами, влада столиці повинна, перш за все, зробити "коректний” Генеральний план забудови міста на 15-20 років і продавати не землю, а проекти щодо новобудов по земельних ділянках.

"Якщо ви зайдете на комерційні сайти, то побачите, що земля продається по одній ціні, а проекти продаються в 5 разів дорожче, але для цього повинна бути клепка в голові у влади...”, - зазначив В.ПИЛИПИШИН, додавши: “Тобто зовсім інший підхід має бути. А у нас ставиться питання, хто займе місце мера, і хто буде цю землю ділити, і яким чином – на конкурсах чи аукціонах... по чесному, чи по справедливості...”.

На запитання, чи буде він у випадку перемоги на позачергових виборах Київського міського голови порушувати питання про відміну “скандальних” рішень сесії Київради від 1 жовтня 2007 року, В.ПИЛИПИШИН сказав: “Відносно будь-якого рішення треба перевіряти юридичну чистоту. Якщо її немає – то рішення треба відміняти. Якщо немає проблем з юридичним оформленням, то тут треба дуже коректно підходити, тому що ми так розлякаємо всіх інвесторів”.

Він також наголосив, що в даному випадку це питання розглядається в суді і має бути виконано його рішення.