Партія регіонів вимагає від Тимошенко відповіді

Партія регіонів виступає за притягнення уряду та прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до відповідальності за стан справ у країні.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

За словами авторів заяви, “ми ніколи не були прихильниками того, щоб політики, які руйнують державу, так легко маніпулювали суспільством, як нині це вони роблять в Україні”.

“Питання однозначне: ви створили свою помаранчеву коаліцію, уряд – відповідайте! І не створюйте штучні ситуації, які б призвели до розпаду коаліції і до відставки уряду”, - закликають у Партії регіонів.

Також “регіонали” попереджають урядовців, що не допустять, аби вони “і надалі перекладали відповідальність за свою бездарність на будь-чиї плечі. Ви і лише ви повинні або визнати свою неспроможність і піти у відставку, або попросити конкретний термін часу, за який гарантуєте подолати кризу в державі”.

Крім того, автори заяви звинуватили голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА у неодноразовому порушенні Регламенту ВР “в угоду політичній доцільності”. Зокрема, сьогодні, зазначили в Партії регіонів, А.ЯЦЕНЮК, не давши завершити розгляд законопроекту про Кабмін, розпочатий напередодні, поставив на порядок денний інше питання.

“Є підстави вважати, що А.ЯЦЕНЮК вчинив це свідомо, переслідуючи мету зірвати засідання Верховної Ради, оскільки коаліція через свої внутрішні суперечності неспроможна ухвалювати нею ж ініційовані закони, домовленість про які виписана в коаліційній угоді”, підкреслюється у заяві.

У зв’язку з цим автори заявив вимагають від помаранчевої коаліції перейти до розгляду в парламенті тих питань, на які чекають люди. “Це і заходи зі зниження інфляції та цін, це ухвалення програми, яка дала б можливість Україні розвивати економіку, це соціальні закони”, - зазначають в Партії регіонів, підкресливши, що “Арсеній ЯЦЕНЮК повинен саме про це турбуватися, а не бути виконавцем авантюрної політики помаранчевої коаліції”.