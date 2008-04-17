Янукович не хоче ділитися владою з Азаровим?

На з`їзді Партії регіонів буде прийнято зміни в структурі керівництва партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв`ю журналістам народний депутат України, голова Політради Партії регіонів Микола АЗАРОВ (УНІАН: з`їзд Партії регіонів заплановано на суботу, 19 квітня).

Зокрема, за словами М.АЗАРОВА, можливе об`єднання посад голови партії і голови Політради партії. Він відзначив, що підготовлено відповідні зміни до статуту партії. М.АЗАРОВ наголосив, що, по суті, голова партії завжди веде засідання Політради і керує нею. «А мені знайдеться, чим зайнятися в партії», - сказав він.

За його словами, зміни в структурі керівництва Партії регіонів пов`язані із ситуацією в країні, коли «ми втягнулися після указу Президента про розпуск парламенту в смугу нестабільності». Як сказав М.АЗАРОВ, практично керівництво партії одночасно має бути діючим штабом виборчої кампанії. «Це не наша ініціатива, це не наш проект, але ми повинні бути готові, щоб партія займалася виборчою кампанією», - наголосив М.АЗАРОВ.

Крім того, коментуючи причини проведення з`їзду в закритому режимі, М.АЗАРОВ пояснив це тим, що його проведення планувалося в палаці «Україна», а проходитиме він у Жовтневому палаці: «Швидше за все, немає можливості для присутності всіх журналістів у залі». Водночас М.АЗАРОВ висловив переконання, що це не завадить спілкуванню журналістів з делегатами з`їзду і з керівництвом партії.