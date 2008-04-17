Шість міністрів з уряду Тимошенко зробили вибір на користь Президента

Сьогоднішнє засідання Кабміну Юлія Тимошенко провела за відсутності шістьох міністрів. Журналісти помітили, як ще до початку засідання декілька урядовців підішли до прем`єр-міністра і після розмови з нею вийшли з зали нарад.

У розпорядження "Української правди"потрапили копії документів, які пояснили причину відсутності міністрів.

Як виявилося, члени уряду підходили до Юлії Тимошенко, щоб відпроситись до театру на запрошення Віктора Балоги.

Напередодні засідання уряду голова СП надіслав Тимошенко лист з проханням відпустити 12 учасників урядової наради, в тому числі 10 міністрів. Менш ніж за дві години їх очікували в Донецькому Академічному театрі опери та балету ім. А Солов`яненка на Всеукраїнську нараду "З турботою та любов`ю до дітей" за участі президента Ющенка.

Саме запрошення голови СП досить ординарне. Але інтернет-видання виділяє кілька деталей.

По-перше, незрозуміло, яка необхідність участі в подібній нараді, наприклад, голови МЗС Володимира Огризка, або голови Національного агентства з Євро 2012.

По-друге, запрошення надійшло не за три-чотири дні, а за добу, фактично підштовхуючи уряд на відміну засідання.

По-третє, невідомо кому писав листи Віктор Балога, якщо у вівторок та середу голова уряду перебувала за кордоном.

Вибір на користь президента та наради у театрі зробили принаймні 6 міністрів.

На засіданні уряду в цей день були відсутні віце-прем`єр Іван Васюник, міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко, голова МВД Юрій Луценко, міністр регіонального розвитку та будівництва Василь Куйбіда, міністр юстиції Микола Оніщук та міністр охорони здоров`я Василь Князевич.