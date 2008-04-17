Ющенко впевнений, що коаліція у Верховній Раді не розпадеться

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений в тому, що демократична коаліція у Верховній Раді не розпадеться.

«Коаліція не розпадеться, я сказав членам коаліції, що я вас ланцюгами зв`яжу, і ніхто звідти не піде», - сказав В.ЮЩЕНКО сьогодні на брифінгу після всеукраїнської конференції «З любов`ю і турботою до дітей».

Він наголосив, що будь-які коментарі – «це від спокуси, і не відповідають дійсності, бо коаліція не розпадеться».