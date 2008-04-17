Ющенко впевнений, що коаліція у Верховній Раді не розпадеться
17:57, 17 квітня 2008Політика
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А будь-які коментарі – "це від спокуси"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений в тому, що демократична коаліція у Верховній Раді не розпадеться.
«Коаліція не розпадеться, я сказав членам коаліції, що я вас ланцюгами зв`яжу, і ніхто звідти не піде», - сказав В.ЮЩЕНКО сьогодні на брифінгу після всеукраїнської конференції «З любов`ю і турботою до дітей».
Він наголосив, що будь-які коментарі – «це від спокуси, і не відповідають дійсності, бо коаліція не розпадеться».
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