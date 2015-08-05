Порошенко заявив про готовність вести діалог із законно обраними представниками Донбасу

17:01, 05 серпня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко готовий до діалогу з представниками окупованих територій Луганської та Донецької областей, якщо вони будуть обрані відповідно до українського законодавства.

REUTERS

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу Stern, передає DW.

Якщо в жовтні в Донецькій та Луганській областях на непідконтрольних Києву територіях пройдуть вибори відповідно до українського законодавства, Порошенко буде готовий вести діалог з обраними представниками.

Якщо ж сепаратисти проведуть окремі місцеві вибори, як вони поки планують, це лише погіршить ситуацію, переконаний український президент.

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"Я ненавиджу ідею щодо того, щоб говорити про майбутнє моєї країни не зі співвітчизниками, а з представниками чужої країни", - заявив Порошенко. Зараз, за його словами, при владі на окупованих територіях опинились "російські маріонетки".

Водночас президент України наголосив, що для досягнення тривалого миру Росія повинна відвести свої озброєння. А для того, щоб запобігти подальшому постачанню зброї з Росії, потрібно закрити кордон між Україною та Росією.

"Щойно зброя, солдати та боєприпаси не потраплятимуть до країни, ми одразу ж матимемо мир", - додав Порошенко.

Нагадаємо, "ватажок" ЛНР Ігор Плотницький призначив на 1 листопада 2015 року проведення так званих місцевих виборів на підконтрольній йому території.

Проросійські бойовики, які контролюють декілька районів Донецької області, оголосили про призначення на 18 жовтня "місцевих виборів".

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