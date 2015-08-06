Політолог про демілітаризацію в зоні АТО: Диявол криється в деталях

Про це він розповів в своє колонці в журналі «Новое Время».

Зокрема, він зазначив, що головним каменем спотикання в питанні демілітаризації є селище Широкине.

«Селище перетворилося на своєрідний символ, доказ українських перемог», - вважає Гарань.

Він зазначає, що на даний момент найбільше значення має те, яким буде функціонування демілітаризованої зони.

«Сама по собі ідея непогана, але як кажуть, диявол криється в деталях. Роз'єднання по лінії розмежування — позитивний момент, оскільки це виведе наших бійців з-під прямих обстрілу противника. А адже мета Путіна полягає саме в тому, щоб постійно завдавати шкоди українським військам і виснажувати їх», - пише політолог.

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Гарань вважає, що для початку необхідно вирішити питання відводу важкого озброєння і визначити, хто буде здійснювати моніторинг припинення вогню в демілітаризованій зоні.

«Поки ідея полягає в тому, що туди вирушать представники ОБСЄ, але відкритим залишається питання, хто буде проводити патрулювання. Тому вкрай важливо виключити будь-яку можливість появи навіть розмов про щось «спільне»», - підкреслив він.

Повну версію колонки читайте у свіжому номері журналу "Новое Время".