Трамп і Путін знову 'на одній хвилі', - CNN

Трамп готується до нової розмови з Путіним та вимагає від Європи повністю відмовитися від російської нафти.

Президент США Дональд Трамп знову закликав європейських союзників активніше діяти у відповідь на російську агресію, водночас залишаючи відкритим канал діалогу з правителем РФ Володимиром Путіним. Це відбувається на тлі застою у мирних ініціативах після їхнього саміту на Алясці три тижні тому, пише CNN.

За даними Білого дому, під час телефонної розмови з лідерами ЄС Трамп наголосив, що "Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну, оскільки Росія отримала 1,1 мільярда євро від ЄС за один рік". Крім того, він підкреслив, що європейські країни мають чинити "економічний тиск на Китай за фінансування воєнних зусиль Росії".

Американський президент заявив журналістам, що планує найближчим часом знову поговорити з Путіним, аби "з’ясувати, що ми будемо робити". Він утримався від конкретної відповіді, чи готовий підписати нові прямі санкції проти Росії у разі зволікання Москви з мирними кроками.

"Яким би не було його рішення, ми будемо або задоволені ним, або незадоволені. А якщо ми незадоволені ним, ви побачите, що станеться", – сказав Трамп у середу в Овальному кабінеті.

Попри критику з боку Вашингтона, Європа вже істотно скоротила залежність від російської нафти. Ще у 2021 році вартість імпорту становила $16,4 млрд у першому кварталі, але у 2025 році цей показник знизився до $1,72 млрд, повідомляє CNN. Держави-члени ЄС запровадили ембарго на морську нафту та нафтопродукти з Росії, однак певні обсяги все ще потрапляють на європейський ринок.

Мирні переговори - союзники посилюють тиск на Росію

Як повідомляв УНІАН, попри те, що Росія не збирається припиняти війну, вже будується система безпеки, яка може підштовхнути ворога до миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Міжнародному економічному форумі "Амброзетті".

"Я не можу зараз розкрити всі подробиці – багато з них є дуже чутливими та стосуються військової сфери. Але ми готуємо силу – на землі, у повітрі та на морі, – яка, просто працюючи за планом, тиснутиме на Росію, щоб вона припинила війну", - сказав глава держави.

Перед цим канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив відверту заяву щодо закінчення війни в Україні. Він зазначив, що не втрачає надії на мир, але й також не має жодних ілюзій. Німецький політик сказав, що готовий до того, що війна в Україні затягнеться ще надовго.

