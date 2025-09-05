Як зазначають у компанії, це найзручніший формат: і як смартфона, і як компактного планшета.

Смартфон-розкладачка Pura X від Huawei з незвично широким екраном стала справжнім хітом продажів у Китаї. За даними Gizmochina, з моменту релізу в березні 2025 року було продано понад 700 000 пристроїв, з яких майже 100 000 – у перший тиждень.

Pura X став першим складним смартфоном зі співвідношенням сторін 16:10, пропонуючи більш "планшетний" досвід. Таке співвідношення сторін забезпечує на 30% більшу площу перегляду, ніж екран зі співвідношенням сторін 16:9.

У розкладачки 6.3-дюймовий основний дисплей і 3.5-дюймовий зовнішній – обидва з частотою оновлення 1-120 Гц. За словами компанії, це найбільш зручний формат для повсякденного використання.

Пристрій також став першою моделлю Huawei, що працює на базі нової HarmonyOS Next, яка використовує генеративний ШІ в роботі. Система створена без використання Android, тому не підтримує додатки з Google Play.

Ціни на Huawei Pura X починаються від 7499 юанів (~1050 доларів), що робить його частиною преміального сегмента, але все ще конкурентоспроможним порівняно з конкурентами, зокрема Galaxy Z Fold 7 за 2000 доларів.

Наразі Huawei займає близько 75% китайського ринку складних смартфонів, що дає їй комфортну перевагу перед конкурентами в особі Samsung, Oppo і Vivo.

Одночасно Huawei розширює свою лінійку складних пристроїв. Раніше цього місяця компанія представила Mate XTs – друге покоління своєї "трикладушки", яка досі залишається єдиним смартфоном на ринку, що складається втричі.

