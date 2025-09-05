Президент України наголосив, що немає підстав, аби Угорщина блокувала цей процес.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв працювати над тим, щоб розблокувати з боку Угорщини процес перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Ужгороді.

"На жаль, ми констатуємо, що саме Угорщина блокує цей процес. Але ми також констатуємо, що з нашого боку кроків назустріч ніхто не зупиняв. Ми це робимо. Юридично, та й фактично, ми робимо все, що нам рекомендують Євросоюз, Єврокомісія. Ми все робили. Тому я не бачу, скажімо так, що є фундамент для будь-яких закидів з боку угорської сторони до нас", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що про готовність України до діалогу він говорив сьогодні з Антоніу Коштою.

Відео дня

"Ми готові зустрічатися з Орбаном і проговорювати, чим ще вони не задоволені і чим ще ми можемо допомогти, щоб вони були нарешті задоволені", - зазначив Зеленський.

Як додав президент України, Трамп почув сигнали від української сторони щодо блокування.

"Президент Трамп і Америка підтримують Україну в Євросоюзі... Але не розуміє, чому Угорщина блокує, бо причин для блокування немає. Хоча, я думаю, розуміє інші політичні причини. І тому Америка і президент Трамп говорили мені, що вони будуть працювати над тим, щоб розблокувати цей процес зі свого боку для України, допомогти Україні", - наголосив український лідер.

Своєю чергою, як пояснив Кошта, немає жодної підстави, аби не продовжувати переговори з Україною про вступ у той час, коли докладаються зусилля, щоби прискорити встановлення миру.

"На це завжди йде час. Завжди. Зрештою, війна точно припиниться до завершення цих переговорів (про вступ, - УНІАН). Або принаймні усі з нас бажають, аби ця війна закінчилась якомога скоріше, і ймовірно, до завернення цих переговорів про вступ", - сказав Кошта.

Він вважає, що немає причини втрачати час у цьому процесі. На його переконання, вести переговори про вступ і намагатися припинити війну можна робити одночасно.

Угорщина проти вступу України до ЄС

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що Україну не треба брати в Євросоюз, адже нові члени мають посилювати блок, а не робити його слабшим. За його словами, вступ України до ЄС небезпечний через війну, яка триває на її території. Тому, зазначив він, уряд Угорщини не хоче, щоб Україна стала членом блоку.

Також Bloomberg писав, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами Трамп телефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану і запитував, навіщо той заважає Україні вступити до Євросоюзу. Згодом Орбан опублікував повідомлення, з якого випливає, що він почув прохання про членство в ЄС, але не має наміру відступати. Політик сказав: "Членство України в Європейському Союзі не дає жодних гарантій безпеки. Тому пов'язувати членство з гарантіями безпеки непотрібно і небезпечно".

Вас також можуть зацікавити новини: