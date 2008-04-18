Яценюк пропонує, м’яко кажучи, розійтися

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує закрити ранкове засідання парламенту, оскільки фракції не дійшли згоди у питанні подальшої роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні ВР.

За словами спікера, під час зустрічі лідерів фракцій лідери фракцій коаліції наполягали на розгляді питання щодо дострокових виборів мера Харкова та міськради, а Партія регіонів виступає категорично проти цього.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що спочатку запропонував розглянути соціальні законопроекти, а вже потім блокувати трибуну парламенту.

За його словами, лідери фракцій не погодились на цю пропозицію.

«Для того, щоб не влаштовувати в стінах парламенту фізичного протистояння, буде логічно, м’яко кажучи, розійтися», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.