У Європі вважають нонсенсом ухвалення Конституції без парламенту
Венеціанська комісія критикує рішення КСУ
Заступник секретаря Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ вважає, що Конституція не може схвалюватися на референдумі без участі парламенту.
Про це він заявив сьогодні в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН у Страсбурзі.
“Це не є нормальним, оскільки Конституція має отримати підтримку відповідної частини депутатів парламенту”, - сказав Т.МАРКЕРТ.
Водночас, коментуючи європейську практику, заступник секретаря Венеціанської комісії зазначив, що в деяких європейських країнах передбачена можливість схвалення всіх інших (крім Конституції – УНІАН) законів на референдумі без участі парламенту.
“Однак для цього повинен існувати спеціальний закон про референдум”, - сказав Т.МАРКЕРТ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний суд України визначив, що ухвалені на всеукраїнському референдумі рішення є остаточними і не потребують будь-якого затвердження, в тому числі Верховною Радою України.
Венеціанська комісія – Європейська комісія за демократію через закон - є консультативним органом Ради Європи з конституційних питань.