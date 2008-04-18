У Європі вважають нонсенсом ухвалення Конституції без парламенту

Заступник секретаря Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ вважає, що Конституція не може схвалюватися на референдумі без участі парламенту.

Про це він заявив сьогодні в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН у Страсбурзі.

“Це не є нормальним, оскільки Конституція має отримати підтримку відповідної частини депутатів парламенту”, - сказав Т.МАРКЕРТ.

Водночас, коментуючи європейську практику, заступник секретаря Венеціанської комісії зазначив, що в деяких європейських країнах передбачена можливість схвалення всіх інших (крім Конституції – УНІАН) законів на референдумі без участі парламенту.

“Однак для цього повинен існувати спеціальний закон про референдум”, - сказав Т.МАРКЕРТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний суд України визначив, що ухвалені на всеукраїнському референдумі рішення є остаточними і не потребують будь-якого затвердження, в тому числі Верховною Радою України.

Венеціанська комісія – Європейська комісія за демократію через закон - є консультативним органом Ради Європи з конституційних питань.