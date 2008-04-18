У Черновецького вже заготували мішки для Луценка, Тимошенко та інших

Голова фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Денис КОМАРНИЦЬКИЙ закликав усіх кандидатів у мери Києва цими вихідними взяти участь у толоці, організованій за ініціативи чинного міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це йдеться у коментарі Д.КОМАРНИЦЬКОГО, переданому УНІАН прес-службою фракції Блоку Черновецького у Київраді.

Прес-служба нагадує, що 17 квітня Блок Леоніда Черновецького закликав усі політичні сили, які беруть участь в дострокових виборах до Київради і на пост Київського міського голови, взяти участь у загальноміській толоці 18-20 квітня, що проводиться за ініціативи мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Голова фракції Блоку Черновецького в Київраді Денис КОМАРНИЦЬКИЙ заявив, що депутати фракції візьмуть участь у роботі з впорядкування і прибирання столиці в ці вихідні і звертаються із закликом до всіх учасників дострокових виборів зробити свій особистий внесок в упорядковуванні київських парків, скверів і дворів.

«Ми дуже хотіли би бачити всіх кандидатів в депутати Київради і на пост мера столиці, що на ділі доводять свою любов до Києва, прибирають і упорядковують його. І нехай кияни побачать, як власники «високих кабінетів», які рвуться у владу в Києві, своїми руками займатимуться весняним прибиранням столиці», - сказав Д.КОМАРНИЦЬКИЙ.

«Ми чекаємо, що в цьому заході разом з киянами, членами і активістами Блоку Леоніда Черновецького, візьмуть участь і кандидати в депутати Київради від інших політичних сил. Наприклад, Юлія ТИМОШЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО, Микола ТОМЕНКО, Богдан ГУБСЬКИЙ, Сергій ОСИКА, Дмитро ТАБАЧНИК, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Дмитро АНДРІЄВСЬКІЙ, Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, Віталій ЯРЕМА, Микола ТОЛМАЧОВ і їх колеги, які сьогодні є народними депутатами, міністрами і заступниками міністрів, керівниками банків і будівельних компаній», - наголосив голова фракції Блоку Черновецького. - Ми також будемо раді побачити такими, що реально працюють з лопатами і граблями в руках, кандидатів в мери Києва Олександра ТУРЧИНОВА, Василя ГОРБАЛЯ, Віталія КЛИЧКА, Миколу КАТЕРИНЧУКА, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА і ще півтори сотні інших кандидатів». За словами депутата Київради, Блок Леоніда Черновецького готовий забезпечити всіх бажаючих кандидатів у владу садовим інвентарем і мішками для сміття.

«Ми готові кожному з кандидатів, охочих потрапити в київські органи влади, забезпечити знаряддя праці для участі у весняній толоці. Кияни чекають від них конкретної роботи, а не політичного марнослів`я», - заявив Денис КОМАРНИЦЬКИЙ.