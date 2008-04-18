Медведько заявляє, що в справі про отруєння Ющенка є 5-6 фігурантів

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що в справі про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА слідством виділено "5-6 фігурантів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Я хочу сказати, що виконано величезний обсяг слідчо-оперативних дій. Напрямок розслідування вже звужений до межі. І ми зараз відпрацьовуємо, є 5-6 фігурантів, які, на нашу думку, причетні до цього страшного злочину", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

"Я думаю, що ми через певний час все-таки вийдемо на те, що ми зможемо сказати, хто ці особи", - підкреслив він, додавши, що ця справа "не дає йому спати".

За словами генпрокурора, "в цій кримінальній справі дуже багато нового".

"Ви знаєте, що була створена нова слідчо-оперативна група. Багато- багато осіб, які обіймають високі пости, – політики, депутати – м`яко кажучи, вони вже стогнуть від роботи цієї групи. Інший раз, зустрічаючись зі мною, говорять: "Олександре Івановичу, ну, скільки можна!", - зазначив О.МЕДВЕДЬКО.

Звертаючись до журналістів, він також зазначив, що розуміє, що вони "хотіли б, щоб я назвав імена і т. Д.". "Але зрозумійте мене, це стосується, насамперед, першої особи держави. Такі злочини просто так не розкриваються. Їх дуже важко розслідувати", - пояснив генпрокурор.

"Але ми, я вважаю, на правильному шляху, і через певний час скажемо, хто зробив це”- запевнив О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.