ЗМІ розповіли про нові подробиці затримання одіозного Маркова, який відмовився від італійського адвоката

Суд над екс-депутатом Ігорем Марковим, затриманим в Італії, може відбутися у п'ятницю.

Про це пише Українська правда з посиланням на італійську газету "Il Secolo XIX".

"Слухання щодо екстрадиції відбудеться в Апеляційному суді Генуї, ймовірно завтра", - пише видання.

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За інформацією видання, Марков прибув у Сан-Ремо у вівторок вранці "з візком і портфелем для документів" і зупинився у чотирьохзірковому готелі "Hotel de Paris Sanremo", який розташований неподалік від казино.

Він був з двома російськими бізнесменами, чиї імена не розкриваються.

Видання підтверджує, що Марков мав російський паспорт. Він пред’явив його під час реєстрації в готелі.

А вже під час під час обшуку в його кімнаті Марков дав їм український дипломатичний паспорт, сподіваючись на дипломатичний імунітет.

Як розповіла "Українській правді" речник МЗС Мар'яна Беца,дипломатичний паспорт Маркова давно був анульований.

Після реєстрації Марков взяв таксі і відправився у Монте-Карло з двома своїми друзями.

Видання припускає, що Інтерпол слідкував за рухом Маркова через його мобільний телефон. І коли сигнал з телефону показав, що Марков повернувся, він був затриманий в готелі.

Видання зазначає, що Марков був затриманий разом з двома його друзями – російськими бізнесменами, вони не чинили опору. Росіян згодом відпустили.

Видання зазначає, що Маркову дали можливість зробити телефонний дзвінок в Росію.

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Водночас видання "La Repubblica" повідомляє, що він відмовився від адвоката, запропонованого Італією і попросив про допомогу російське посольство.

У кишені в Маркова був квиток з відкритою датою сполученням Мілан – Москва.