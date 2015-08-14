Екс-нардеп Марков відмовляється повертатися до України через "політичні переслідування"

Про це повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на італійську інформаційну агенцію ANSA.

Зокрема, відповідаючи на формальне запитання президента апеляційного суду Франческо Мацца Галанти, Марков заявив, що не погоджується повернутися на Батьківщину, де він є "жертвою політичних переслідувань".

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Раніше сьогодні стало відомо, що італійський суд у Генуї заарештував екс-нардепа ВР Ігоря Маркова, якого затримали напередодні на вимогу українського бюро Інтерполу.

Як повідомляв УНІАН, члена прокремлівського так званого "Комітету порятунку України", колишнього народного депутата Маркова затримала поліція в італійському місті Сан-Ремо 12 серпня. У Маркова були при собі російський та український паспорти.

Довідка УНІАН. Верховна Рада позбавила Маркова мандата народного депутата 20 вересня 2013 року. Йому інкримінували організацію та побиття учасників пікету в Одесі в 2007 році проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

В жовтні 2013 року Печерський райсуд Києва заарештував Маркова на два місяці.

25 лютого 2014 року Приморський районний суд Одеси змінив запобіжний захід Маркову, випустивши його з Одеського СІЗО.

В грудні 2014 року МВС України оголосило Маркова в розшук.