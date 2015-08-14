Лавров звинуватив Україну у "неконструктивному" підході до питання демілітаризації Широкиного

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і преси МЗС РФ за підсумками телефонних переговорів Лаврова із очільником МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром, сторони висловилися за якнайшвидше здійснення узгоджених у "нормандському форматі" заходів з демілітаризації Широкиного і відведення важких озброєнь.

З російської сторони була висловлена "стурбованість неконструктивним підходом Києва до реалізації цих заходів".

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Водночас, з обох сторін була висловлена серйозна занепокоєність у зв'язку із продовженням випадків порушення обома сторонами режиму припинення вогню (раніше представники РФ звинувачували в цьому лише українську сторону – УНІАН), що призводить до нових людських жертв, зокрема серед мирного населення, руйнування об'єктів цивільної інфраструктури і загрожує подальшою ескалацією конфлікту.

В МЗС РФ зазначили, що Штайнмайєр і Лавров підтвердили необхідність безумовного виконання усього комплексу Мінських домовленостей від 12 лютого.

Керівники МЗС двох країн акцентували на важливості продовження переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи та її робочих підгруп, а також активного міжнародного супроводу цього процесу з метою його вибудовування строго в рамках "Комплексу заходів" від 12 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що останнє загострення ситуації на Донбасі було чітко спланованою операцією. "Останні приклади ескалації ситуації. І це була свідома, дуже чітка спланована операція, як у Широкиному, так і в Старогнатівці. Всі ці випадки є прикладами, як російська сторона разом з Донбасом і Луганському намагається зірвати Мінські домовленості", - сказав Клімкін.