Українська сторона просить ОБСЄ ретельно фіксувати порушення Мінських угод бойовиками

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру у Facebook.

"Незаконні збройні формування на території Луганської та Донецької областей продовжують зухвало порушувати Мінські домовленості та режим припинення вогню. Наслідком цього стало руйнування цивільної та промислової інфраструктури, що створює передумови для гуманітарної катастрофи", - повідомив керівник української сторони СЦКК генерал-майор Борис Кременецький.

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"Ми звертаємося до СММ ОБСЄ з проханням продовжити ретельний моніторинг зазначених злочинів проросійських бойовиків та невідкладно поінформувати про них усі держави-члени ОБСЄ", - підкреслюється у зверненні.