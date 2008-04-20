ПР видаватиме всеукраїнську газету «Время регионов» мільйонним тиражем

Партія регіонів видаватиме всеукраїнську газету «Время регионов» мільйонним тиражем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам народний депутат України, заступник керівника Партії регіонів Ганна ГЕРМАН після завершення XI з`їзду партії.

«Ми ухвалили рішення про видання газети «Время регионов». Найближчим майбутнім ця газета видаватиметься мільйонним тиражем. Це буде загальноукраїнська газета, яка пропагуватиме ідеї і програму Партії регіонів», - сказала Г.ГЕРМАН.

Заступник лідера партії не уточнила, чи ухвалене рішення про призначення головного редактора цієї газети. «Ми вже обрали головного редактора. Це дуже відомий незалежний український журналіст, але я не маю права розголошувати це прізвище доти, доки мої колеги не ухвалять рішення», - пояснила вона.