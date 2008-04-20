ПР видаватиме всеукраїнську газету «Время регионов» мільйонним тиражем
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Партія регіонів видаватиме всеукраїнську газету «Время регионов» мільйонним тиражем.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам народний депутат України, заступник керівника Партії регіонів Ганна ГЕРМАН після завершення XI з`їзду партії.
«Ми ухвалили рішення про видання газети «Время регионов». Найближчим майбутнім ця газета видаватиметься мільйонним тиражем. Це буде загальноукраїнська газета, яка пропагуватиме ідеї і програму Партії регіонів», - сказала Г.ГЕРМАН.
Заступник лідера партії не уточнила, чи ухвалене рішення про призначення головного редактора цієї газети. «Ми вже обрали головного редактора. Це дуже відомий незалежний український журналіст, але я не маю права розголошувати це прізвище доти, доки мої колеги не ухвалять рішення», - пояснила вона.