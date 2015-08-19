Яценюк закликав правоохоронців прискорити роботу із чиновниками-саботажниками програми субсидій

Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

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«Я звертався три тижні тому розпочати кримінальні переслідування за зловживання владою проти тих, хто свідомо зволікає з процесом оформлення субсидій», - сказав Яценюк. При цьому він зазначив, що готовий вимагати звіт про те, скільки справ порушено, проти кого і в яких регіонах.

Раніше прем'єр заявляв, що державний бюджет України буде вкрай складним, оскільки потребує значних витрат, передусім на оборону та надання субсидій.

Як повідомляв УНІАН, уряд України з 2015 року разом з підвищенням тарифів на комунальні послуги запровадило програму широкої компенсації підвищених тарифів шляхом нарахування житлових субсидій. Навесні поточного року була максимально спрощена схема оформлення заявки на субсидію. Більше того, працівники національного оператора поштового зв'язку "Укрпошта" за дорученням уряду повинні допомагати населенню заповнювати бланки заяв і декларацій на отримання субсидії. У бюджеті на виплату субсидій закладена сума в 25,4 мільярда гривень. За розрахунками Мінсоцполітики, субсидії можуть отримати до 4,5 мільйона сімей. У той же час, у регіонах України нерідкі явища саботажу програми оформлення субсидій. У зв'язку з цим в середині серпня Яценюк доручив Міністерству соціальної політики України підготувати індикативні плани оформлення субсидій на компенсацію зростання комунальних тарифів для кожної області.