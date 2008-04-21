Черновецький зачепив Луценка за живе: міністр не пропустить чорних схем

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє, що “доведе до кінця” всі кримінальні справи, пов’язані з діяльністю мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його команди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

«Після всіх заяв ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про неспроможність карних справ проти нього я просто зобов’язаний це зробити», – наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Говорячи про своє рішення брати участь у виборах до Київради, Ю.ЛУЦЕНКО назвав його “егоїстичним” “Я втомився ловити корупцію по свій країні – всіх студентів, всіх тих, хто в них скуповує паспорти, всіх діячів, які розкрадають кошти, лягають на лікарняний в потрібний момент, втікають за кордон. Я хочу цей фонтан корупції заткнути прямо в залі Київради”, - пояснив лідер «Народної самооборони».

Ю.ЛУЦЕНКО також сказав, що “хоче поставити контролерів у Київраді, які б припинили масову організовану корупцію, яка там нині панує”. «Це – моє завдання. І я особисто ходитиму на засідання Київради. Я не пропущу жодних чорних схем, з якими зараз ніби як борються, а завтра, можливо, знову почнуть миритися», – додав політик.

«З перших днів травня я піду у відпустку й займуся безпосереднім спілкуванням з киянами, аби донести необхідність тієї політики, яку пропагую», – повідомив він.

Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що в нього і «з рейтингом буде все нормально, і з результатом буде все гаразд».