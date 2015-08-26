З'їзд партії "УКРОП" із висунення кандидатів у депутати на місцевих виборах відбудеться в Києві 12 вересня - Корбан

Про це голова політичної ради партії "УКРОП" Геннадій Корбан сказав під час презентації нового фірмового стилю партії.

"На сьогоднішній день "Українське об'єднання патріотів" (УКРОП) практично зареєструвало всі обласні, районні та міські організації нашої партії по всій країні", - сказав Корбан, зазначивши, що партійні осередки створено в усіх обласних центрах. Їх кількість становить 493 районних і міських організацій. У цих місцях партія "УКРОП" має намір брати участь у місцевих виборах.

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"У всіх великих обласних центрах "Українське об'єднання патріотів" буде висувати свої кандидатури в мери міст: Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Івано-Франківськ... і, безумовно, наша команда буде висувати представника на мера Києва і представників в Київраду", - заявив Корбан.

При цьому він зазначив, що імена кандидатів у депутати від партії будуть оголошені на з'їзді партії. "Вони будуть озвучені і висунуті на з'їзді партії, який відбудеться в Києві 12 вересня 2015 року", - підкреслив голова партії "УКРОП".

Під час з'їзду буде представлена і передана громадськості для обговорення політична програма партії.

Нагадаємо, що раніше "Українське об'єднання патріотів – УКРОП" завершило оформлення місцевих організацій по всій Україні і готується представити найближчим часом на з'їзді програму партії.

"Ми підемо на місцеві вибори і покажемо країні, що перспектива є, що у країни є майбутнє", – сказав Корбан.