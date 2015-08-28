Корбан у відповідь на слова Порошенка про "Маршала Гречка" запропонував назвати Березенка "єфрейтор Гривня"

«В цей момент проходить з'їзд партії «Солідарність – УДАР». Шпигуни УКРОПУ пробралися всередину. Під час виступу на з'їзді президент Порошенко заявив наступне: «Маршал Гречка більше ніколи не братиме участі в українських виборах». По-перше, хотів би подякувати президенту за офіційне присвоєння мені військового звання. До цього я був рядовим. По-друге, вважаю за необхідне присвоїти звання пану Березенко - «Єфрейтор Гривня». А то йому прикро буде. Ну і третє – раз вже Маршалу Головнокомандувач закрив шлях до влади, тоді в країні повинен з'явитися Генералісимус», – написав Корбан в Facebook.

В этот момент проходит съезд партии «Солидарность - УДАР» . Шпионы УКРОПА пробрались внутрь. Во время выступления на съе... Posted by Gennady Korban on Friday, 28 August 2015

Нагадаємо, Геннадій Корбан, який посів друге місце на довиборах у Чернігові після пропрезидентського кандидата Сергія Березенко, отримав прізвисько Маршал Гречка за роздачу продуктових наборів жителям міста.

Раніше колишні працівники штабу провладного кандидата у народні депутати у 205-му окрузі (Чернігів) Сергія Березенка заявляли, що є свідками того, як його команда підкуповувала виборців в окрузі, зокрема, за сприяння начальника міліції міста.