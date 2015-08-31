Президію і трибуну Ради блокують близько 50 депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, у президії, зокрема, перебувають лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко та його депутати.

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Крім того, у президії є і депутати з міжфракційного об’єднання "Свобода".

Водночас за трибуною перебувають депутати від "Блоку Петра Порошенка".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11.00 мало розпочатися позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Водночас депутати від Радикальної партії заблокували трибуну Ради, протестуючи проти схвалення цього законопроекту.

Щойно перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій оголосив, що засідання розпочнеться о 12.00.