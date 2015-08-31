Депутати від "БПП" заблокували трибуну парламенту

Народний депутат від "БПП" Ольга Червакова зазначає, що сесійний зал парламенту майже повний, депутати від Радикальної партії заблокували президію, а депутати від "БПП" зайняли трибуну, щоб не допустити її блокування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила в коментарі журналістам.

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"Президію заблоковано представниками Радикальної партії", - сказала депутат і додала, що представники "БПП" "заблокували трибуну, я так розумію, для того, щоб не дати заблокувати її іншим".

Червакова також зазначила, що з трьох входів, через які депутати зазвичай заходять в сесійний зал, відкритий лише один.

Вона зазначила, що "всі депутати зараз на місці, сесійний зал майже повен".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент на своєму позачерговому засіданні має попередньо схвалити президентський законопроект про внесення змін у Конституцію "Про децентралізацію влади" (№2217а).

Засідання планувалося розпочати об 11:00, проте воно ще не відкрилося.